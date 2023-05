In Neumünster musste die Feuerwehr in einem Wald eine Schutzhütte löschen. Die Polizei sucht den Brandstifter. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei sucht Brandstifter Feuer im Wald: Wer hat in Neumünster eine Schutzhütte angezündet? Von Dörte Moritzen | 08.05.2023, 12:30 Uhr

Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Feuer in einem Waldgebiet nach einem Brandstifter. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen.