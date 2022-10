Auch die Schwan-Apotheke von Marianne und Rüdiger Wefers bleibt am Mittwoch ab 12 Uhr geschlossen. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Protestaktion in Neumünster Apotheker streiken am Mittwoch: „Wir können nicht mehr“ Von Alexandra von Fragstein | 18.10.2022, 19:00 Uhr

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ruft am Mittwoch, 19. Oktober, zum Streik in Schleswig-Holstein und Hamburg auf. Auch in Neumünster bleiben ab 12 Uhr die Apotheken bis auf den Notdienst geschlossen. Worum geht es?