Das Testzentrum vor den Holstenhallen war die wichtigste Anlaufstelle für Testwillige und Menschen, die gezwungen waren, einen PCR-Test zu machen. FOTO: DRK Neumünster Neumünster Corona-Teststation vor den Holstenhallen schließt Von Hannes Harding | 13.06.2022, 14:45 Uhr

Weil der Platz für Großveranstaltungen benötigt wird, schließt das DRK-Testzentrum an den Holstenhallen in Neumünster am 20. Juni.