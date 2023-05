Seinen letzten Auftritt hatte „Side by Side“ in der Vicelinkirche. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down „Side by Side“ in Neumünster Dänischer Chor begeistert mit Kurzkonzerten und „Heimspiel“ im DOC Von Alexandra von Fragstein | 21.05.2023, 14:12 Uhr

Mit einer Tour durch Norddeutschland feiert der dänische Chor „Side by Side“ sein 25-Jähriges Bestehen. In Neumünster sangen sie im Designer Outlet Center, auf dem Großflecken und in der Vicelinkirche.