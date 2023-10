In einem Mehrfamilienhaus an der Warmsdorfstraße 35 in Neumünster ist am frühen Mittwochnachmittag, 2. Oktober, offenbar in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei sind in dem Haus zwölf Personen gemeldet. Wegen der starken Rauchentwicklung gaben Polizei und Feuerwehr unter anderem über die Warn-App NINA eine Gefahrenmeldung an die Bevölkerung heraus.

Der Bereich rund um die Einsatzstelle wurde komplett gesperrt.

In Faldera und der Innenstadt von Neumünster sind die Menschen aufgerufen, wegen der Entwicklung von Brandgasen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Über die Warn-App NINA wurde die Bevölkerung über den Brand informiert.

Aus Sicherheitsgründen wurde auch das benachbarte Haus Nummer 37 evakuiert. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, der Bereich rund um die Einsatzstelle ist zurzeit komplett gesperrt.

