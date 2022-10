Ein unbekannter Täter hat ein Seniorenpaar in Neumünster brutal in den eigenen vier Wänden überfallen und ausgeraubt. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer / dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen Brutaler Räuber überfällt Senioren in deren Haus in Neumünster Von Dörte Moritzen | 04.10.2022, 14:35 Uhr

Ein Räuber ist am Montagabend in das Haus eines Seniorenpaares in Neumünster eingedrungen. Dabei hat er die betagte Frau brutal angegriffen, um an Beute zu gelangen.