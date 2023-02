Am Morgen nach dem Großbrand an der Mozartstraße waren Ermittler der Kriminalpolizei am Einsatzort, um die Ursache herauszufinden. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Großbrand in Neumünster Mozartstraße: Brandort bleibt beschlagnahmt Von Benjamin Steinhausen | 14.02.2023, 16:15 Uhr

Nach dem Großbrand an der Mozartstraße in der Nacht zu Dienstag waren am Morgen danach Ermittler der Kriminalpolizei am Brandort auf der Suche nach der Ursache. Den Hauseigentümern steckt der Schock noch immer in den Knochen. Sie berichten, wie sie die Nacht erlebten.