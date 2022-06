Dennis Willert vor der Bühne, die von der Polizei gesperrt wurde. FOTO: Hannes Harding Kultur in Neumünster Niederdeutsche Bühne: Feuer in der Studio-Bühne legt Spielbetrieb lahm Von Hannes Harding | 02.06.2022, 16:30 Uhr

Eigentlich sollte am 10. Juni die letzte Premiere der aktuellen Spielzeit über die Bühne an der Klosterstraße gehen. Doch ein Feuer in der Nacht zu Donnerstag macht der NBN einen Strich durch die Rechnung. Das Theater ist von der Polizei vorerst gesperrt.