Mitarbeiterschulung: Christian Richter von der Markant-Revision erklärt den Mitarbeitern in Neumünster, wie man das Sicherungssystem Bottle-Safer korrekt entfernt. FOTO: Rolf Ziehm up-down up-down Neumünster-Brachenfeld Eröffnung am Montag: Das erwartet Kunden im neuen Markant-Markt Von Rolf Ziehm | 27.07.2022, 08:00 Uhr

Während die Handwerker noch letzte Hand anlegen, werden schon die ersten haltbaren Waren in die Regale geräumt. Der neue Markant-Markt an der Hauptstraße öffnet am 1. August um 7 Uhr.