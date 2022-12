Wozu benötigt der Weihnachtsmann ein Motorrad? Foto: Jürgenliemk up-down up-down Weihnachtsgeschichte auf Platt Vun wegen – oldmodsch! Von Birgitt Juers | 24.12.2022, 12:00 Uhr

Wokeen hett sick nich all mol fragt: „Wat maakt de Wiehnachsmann, wenn nich jüst Wiehnachen is oder woans schafft he dat, jümmer de Saaken to besorgen, de Jungs un Deerns sick wünscht.“ Düsse Geschicht gifft een lütten Inblick in de Organisatschon un de Wiehnachslogistik. Blangenbi markt wi ok, wo schön Sleswig-Holsteen as Urlaubsland is.