Raub in Neumünster: Bewaffneter Täter sperrt Ehepaar in den Keller Von Dörte Moritzen | 02.11.2022, 11:03 Uhr

Ein Räuber hat in Neumünster ein altes Ehepaar in seinem Haus überfallen. Er bedrohte die Opfer mit einer Pistole und sperrte sie in den Keller.