Auf dem Standortübungsplatz in Boostedt wird zu Übungszwecken scharf geschossen. Hier sind Soldaten des Landeskommandos Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit der Übung „Rote Lanze“ des Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ aus Eutin zu sehen, die im Sommer 2018 in Boostedt trainierten. Für manche Gadelander sind die Schießübungen in der Nachbargemeinde zu laut.

Symbolfoto: Bundeswehr up-down up-down