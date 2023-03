Max Lüdtke (19) kommt eigentlich aus der Aldi-Filiale in Gettorf und findet es cool, nicht nur den Ofen der Backstation zu bedienen, sondern auch die Personaleinteilung zu machen. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Aldi am Stoverweg in Neumünster Filiale in Azubi-Hand: So lernen Auszubildende beim Discounter Führungsaufgaben Von Rolf Ziehm | 23.03.2023, 12:57 Uhr

Personaleinsätze planen, Waren disponieren oder den Kassenabschluss machen – wo sonst die Filialleitungen bei Aldi in der Pflicht stehen, haben nun die Auszubildenden das Sagen und leiten eigenständig die Filiale am Stoverweg 40 in Neumünster.