Voller Fokus auf den Deutschen Meister Wipperfeld: Brandon Zhi Hao Yap und Blau-Weiß Wittorf steht am Sonntag die höchste aller Hürden bevor. Foto: Jörg Lühn Sport in Neumünster Badminton-Erstligist Wittorf und die Handballer der SG Wift servieren echte Leckerbissen Von Arne Schmuck | 20.01.2023, 14:36 Uhr

Mit dem 1. BC Wipperfeld stellt sich am 22. Januar der Deutsche Meister an der Schwale vor. Bereits am 21. Januar kommt es zum SH-Liga-Derby zwischen Wift und der SG Bordesholm/Brügge. Ferner meldet sich Fußball-Oberligist PSV zurück.