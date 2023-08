Edeka-Meyers in Neumünster-Wittorf Parkplatzfest mit Schlager-Newcomerin Louella und The Butlers Von Rolf Ziehm | 29.08.2023, 16:01 Uhr Die Neumünsteraner Kultband The Butlers - hier eine Szene von der Waldbühne - spielt ab 20 Uhr. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down

Am Sonnabend, 2. September, darf in Neumünster-Wittorf ab 18 Uhr gefeiert werden. Das Parkplatzfest beim Edeka-Markt an der Mühlenstraße 2-6 erlebt sein Revival.