Alexander Olsen vor der Polizeistation Süd-Ost an der Mühlenstraße in Wittorf. Seit 1. Juli ist er hier der neue Stationsleiter. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Polizei Neumünster Von der Trave an die Schwale: Alexander Olsen ist der neue Sheriff in Wittorf Von Benjamin Steinhausen | 31.07.2023, 09:01 Uhr

Polizeihauptkommissar Alexander Olsen leitet seit dem 1. Juli die Station Süd-Ost in Wittorf. Der Lübecker berichtet, warum er nach Neumünster gekommen ist und was ihn an seinem Beruf besonders reizt.