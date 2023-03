Auftakt in der VR Bank zwischen den Meeren. Initiatoren und Sponsoren läuten die Glücks-Ei-Aktion des Rotary-Clubs Neumünster Vicelin ein: Thomas Lutz von Küstenrad (von links), Jan Köber, Sparkasse Südholstein, Anna Wiatrok und Olaf Trautmann (hinten) von der VR Bank, Dr. Wolf-Jasper Lehmann und Matthias Lau vom Rotary-Club Neumünster Vicelin und Michael Hein, Firma Photovoltalgier. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Rotary-Club Neumünster Vicelin Preise zu Ostern: Aktion Glücks-Ei beginnt Montag Von Benjamin Steinhausen | 05.03.2023, 07:00 Uhr

Bei der Glücks-Ei-Aktion des Rotary-Serviceclubs Neumünster Vicelin gibt es Preise im Wert von mehr als 15.000 Euro. Der Erlös kommt in diesem Jahr Frauen und Kindern in Not zugute.