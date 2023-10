Auftritt in der Stadthalle Obdachlos, krank, von der Frau verlassen: Adonia-Musical zeigt „Hiob“ in Neumünster Von Grischa Malchow | 12.10.2023, 12:31 Uhr Das Adonia-Musical gastiert mit dem Stück „Hiob“ in Neumünster. Foto: Adonia-Musical up-down up-down

Am 21. Oktober gastiert das Mitmach-Musical-Projekt Adonia in Neumünster in der Stadthalle. Der Teens-Chor präsentiert ein Musical zum Thema „Hiob“. Das erwartet die Besucher.