Baustelle in Neumünster Abgesackte Fahrbahn der Rendsburger Straße: Das ist der Grund und dann wird geöffnet Von Grischa Malchow | 21.09.2023, 16:45 Uhr Direkt neben einer Spundwand sackte die Fahrbahn der Rendsburger Straße ab. Zur Sicherheit musste die Straße ins Zentrum von Neumünster voll gesperrt werden. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

Am Montag, 18. September, war die Fahrbahn der Rendsburger Straße in Neumünster im Bereich einer Baustelle für Fernwärme abgesackt. Die Verbindung von Innenstadt und A7 musste voll gesperrt werden. Nun wird sie wieder in eine Richtung geöffnet.