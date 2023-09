Fahrrad-Demo in Neumünster Fridays For Future: „Man ist ein bisschen desillusioniert“ Von Joshua Hirschfeld | 15.09.2023, 16:17 Uhr Rund 60 Menschen machten sich am Freitagmittag vom Gänsemarkt auf, um für mehr Tempo beim Klimaschutz zu demonstrieren. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down

Wo steht Fridays For Future? Am Rande einer Fahrrad-Demo der Klimaaktivisten in Neumünster spricht Milena Theißen über die Schwierigkeit, Aufmerksamkeit zu generieren – und über die Letzte Generation.