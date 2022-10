In der Schützenstraße konnte die Feuerwehr drei Personen retten. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Neumünster Feuer in der Schützenstraße: Frau bei Fettexplosion schwer verletzt Von Tom Nyfeler | 25.10.2022, 20:09 Uhr | Update vor 53 Min.

Gleich zu drei Einsätzen rückten die Feuerwehren in Neumünster am Dienstagabend aus. In der Schützenstraße retteten die Einsatzkräfte drei Personen aus einer brennenden Wohnung, darunter zwei Kinder.