Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba freut sich über die Belebung des Ruthenberger Marktes, jetzt plädiert er für mehr Aufenthaltsqualität. Foto: Hannes Harding up-down up-down Agenda 2023 in Neumünster Brachenfeld-Ruthenberg: Bei Parken und Verkehr ist noch viel zu tun Von Hannes Harding | 03.01.2023, 17:30 Uhr

Durch einen Bäcker mit Café und einen neuen Discounter hat der Ruthenberger Markt deutlich an Attraktivität gewonnen. Doch Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba reicht das noch nicht. Er will die Autos verbannen und mahnt zudem weitere Verkehrsprojekte für den Doppelstadtteil an.