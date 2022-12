Die Lage am FEK war das ganze Jahr über angespannt. Dafür sollten Pflegekräfte entschädigt werden. Doch vom Pflegebonus blieben viele Mitarbeiter ausgeschlossen. Martina Böttcher (von links), Stefanie Rohwedder und Sabine Schimkus gehören dazu. Foto: Hannes Harding up-down up-down Rückblick 2022 in Neumünster Das Jahr, in dem Corona seinen Schrecken verliert - aber nicht für alle Von Hannes Harding | 27.12.2022, 17:30 Uhr

Das Jahr 2022 begann mit rasant steigenden Corona-Infektionszahlen, gleichzeitig setzte sich die Omikron-Variante durch. So konnte das gesellschaftliche Leben in der Stadt ab dem Frühjahr wieder Fahrt aufnehmen. Nur in Arztpraxen und Krankernhaus sorgte Corona weiter für reichlich Stress.