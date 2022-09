Gedruckt, als E-Paper oder rund um die Uhr in der News-App - der Holsteinische Courier geht mit der Zeit. Foto: Britta Müller up-down up-down Holsteinischer Courier feiert Jubiläum 150 Jahre „das Blatt der Stadt“ - verlässlich, kritisch und auch digital Von Hannes Harding | 22.09.2022, 16:00 Uhr

Vor 150 Jahren wurde in Neumünster erstmals der Holsteinischer Courier gedruckt, am Freitag feiert er als eine der ältesten Tageszeitungen in Schleswig-Holsteins dieses Jubiläum mit einem großen Empfang und einer Sonderveröffentlichung.