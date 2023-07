Horst Hamann (links) und Detlef Erdloff sind zwei der sieben Gründungsmitglieder. Sie hoffen jetzt auf noch mehr Unterstützung. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down „Leben in Einfeld“ in Neumünster Ein neuer Verein für das „Aushängeschild der Stadt“ Von Benjamin Steinhausen | 14.07.2023, 12:34 Uhr

Aus Ärger über die Stadt Neumünster entstand ein neuer Verein. „Leben in Einfeld“ will seinen Stadtteil lebenswerter machen. Wir haben uns mit Gründungsmitgliedern unterhalten, warum sie den Verein für notwendig halten und was sie jetzt planen.