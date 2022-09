Klaus-Dieter Buß aus der Gartenstadt kam als Erster und ließ sich von Horst Erich mit seiner defekten Bohrmaschine helfen. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Neue Straße Neumünster Das Repair-Café in Einfeld hat eröffnet Von Gunda Meyer | 07.09.2022, 10:00 Uhr

Ab sofort wird immer am ersten Dienstag im Monat in Einfeld genäht, geschraubt und repariert. Das Repair-Café Einfeld hat an der Neuen Straße eröffnet.