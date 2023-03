Jörg Tomaschewski (weißes Trikot) bekam im „WM-Test daheim“ nichts geschenkt. Hier stoppen ihn Jelle Schilling (vorne links) und Luca Höppner von der SG Wift II. Foto: Jörg Lühn up-down up-down WM-Test gegen SG Wift II Nationalmannschaft der Gehörlosen sorgt für tolles Handball-Fest in Neumünster Von Jörg Lühn | 11.03.2023, 18:24 Uhr

Eine richtig gelungene Sache ist der WM-Test des Auswahlteams beim Landesligisten SG Wift II, der vor 312 zahlenden Zuschauern in der KSV-Halle mit 33:26 die Oberhand behält. Kritische Töne in Richtung DHB schlägt HVSH-Präsident Dierk Petersen an.