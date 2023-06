Erst nach vier Tagen begannen fünf Freiwillige Feuerwehren mit ihrer Suche nach der vermissten Frau. Nach nicht mal zwei Stunden war sie bereits gefunden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Großenaspe up-down up-down Nach Vermissten-Fall in Großenaspe Warum die Feuerwehr nicht suchen sollte – Polizei räumt Fehler ein Von Benjamin Steinhausen | 05.06.2023, 17:38 Uhr

Nach dem Vermisstenfall in Großenaspe, der nach viertägiger Suche am Freitag ein glückliches Ende fand, wühlt der Fall im Ort noch immer auf. Insbesondere die Polizei steht in der Kritik. Was die Polizei sagt und wie es der 84-Jährigen inzwischen geht.