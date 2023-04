In der Heinrich-Förster-Kolonie sollte im März ein Rechtsrock-Konzert stattfinden. Die Polizei hatte schnell Wind davon bekommen und sich mit Kräften aus Neumünster, Hamburg und der Bundespolizei darauf vorbereitet. Archivfoto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Heinrich-Förster-Kolonie in Neumünster Nach Rechtsrock-Konzert: Pächter bekommt die Kündigung Von Benjamin Steinhausen | 19.04.2023, 15:03 Uhr

Der Kreisverein der Kleingärtner in Neumünster hat einem Pächter der Heinrich-Förster-Kolonie gekündigt. Er soll in Verbindung mit dem Rechtsrock-Konzert stehen, das die Polizei im März aufgelöst hat. Wie geht es weiter und was passiert mit dem Vereinsheim?