Foto: Benjamin Steinhausen Nach der Pleite von Convivo Neuer Betreiber: So geht es im Haus am Jungfernstieg in Neumünster weiter Von Benjamin Steinhausen | 14.04.2023, 10:00 Uhr

Die Convivo-Unternehmensgruppe ist pleite. Das Bremer Unternehmen betrieb mehr als 100 Pflegeeinrichtungen in Deutschland, darunter das Haus am Jungfernstieg in Neumünster. Was die Insolvenz für Mitarbeiter und Bewohner bedeutet.