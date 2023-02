Kaum waren die Glocken nach dem Sonntagsdienst verstummt, kamen zahlreiche Polizisten. Sie suchten vor dem Kanzlerbesuch das Gotteshaus nach gefährlichen Gegenständen ab. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Trauergottesdienst in Neumünster Nach Messerattacke in Brokstedt: Kanzler Scholz kommt am Sonntag in die Vicelinkirche Von Benjamin Steinhausen | 05.02.2023, 12:04 Uhr

Nach der Messerattacke in einem Regionalexpress in Brokstedt nimmt Bundeskanzler Scholz am heutigen Sonntag am Trauergottesdienst in der Vicelinkirche Neumünster teil.