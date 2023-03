Schulsport ganz anders: Mattis (17, links) und Navid (16) aus der Klaus-Groth-Schule lassen sich von Trainer Marco Müller im Well-You im Boxen unterweisen. Seit die Schulsporthalle abgebrannt ist, findet der Sportunterricht unter anderem im Fitness-Center statt. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Nach Feuer an der Klaus-Groth-Schule Neumünster Unterricht ohne Sporthalle: Darum geht das Konzept immer noch auf Von Dörte Moritzen | 22.03.2023, 07:02 Uhr

Vor knapp zwei Jahren stand die Sporthalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster nach einer Brandstiftung in Flammen. Seit dem Verlust hat die Schule aus der Not eine Tugend gemacht und ein völlig neues Unterrichtskonzept entwickelt. Damit ist sogar wieder ein Sportprofil möglich.