Beim VfR-Turnier am 14. Januar dürfte auch das Thema JFV diskutiert werden. Hier eine Szene vom bislang letzten Turnier in Brachenfeld im Jahr 2010 aus dem Spiel des VfR (lila Trikot) gegen Flensburg 08. Foto: André Sell up-down up-down Kolumne Querpass Musterbeispiel JFV: Der Weg für die Jugend in Neumünster ist ein ganz schön weiter Von Arne Schmuck | 14.01.2023, 09:00 Uhr

Mit Ahlerstedt/Ottendorf/B/H/H und dem JFV Nordfriesland machen zwei Zusammenschlüsse anderen Clubs vor, wie gut ein Jugendförderverein funktionieren kann. Am Sonnabend, 14. Januar, treten beide beim Turnier des VfR in Brachenfeld an.