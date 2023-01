Ein gelungenes Neujahrskonzert bot der Mädchen-Musikzug Neumünster. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Musikarena in Neumünster Wie 34 junge Musikerinnen das Publikum von den Sitzen reißen Von Alexandra Bury | 15.01.2023, 14:50 Uhr

Die 31. „Musikarena“ des Mädchen-Musikzugs-Neumünster in der Stadthalle war nach zwei Jahren Corona-Pause ein voller Erfolg. Drei Neujahrskonzerte zogen am Wochenende rund 650 Besucher ins Theater, zum Sektempfang und ausgelassenen Ball am Samstagabend kamen 210 fröhliche Orchesterfans in den Festsaal.