Drei Mülltonnen wurden in Brand gesetzt. FOTO: Daniel Karmann up-down up-down Feuer in Neumünster Mülltonnen in Einfeld in Brand gesetzt - Zeugen gesucht Von Gunda Meyer | 03.08.2022, 13:05 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Einfeld Mülltonnen in Brand gesetzt. die Polizei sucht Zeugen.