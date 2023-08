Badminton-Ass aus Neumünster Nach der WM ist vor der WM: Bjarne Geiss und Jan Colin Völker zwischen China und Kopenhagen unterwegs Von Arne Schmuck | 13.08.2023, 14:25 Uhr Standen bei den World University Games in China im Viertelfinale der Doppelkonkurrenz: Bjarne Geiss (links) und Jan Colin Völker. Foto: Arndt Falter up-down up-down

Bei den World University Games in Chengdu erreicht das Herrendoppel das Viertelfinale, im Teamwettbewerb gibt es Platz 10. Am 21. August geht es in Dänemark weiter.