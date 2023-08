Morgen-Kolumne aus Neumünster Der verhexte erste Tag oder der sichere Weg zum Nervenzusammenbruch Eine Kolumne von Hein Tüt | 29.08.2023, 06:55 Uhr Nach Stunden wurde das defekte Auto schließlich abgeschleppt. Doch die Pannenserie ging weiter. Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Als Heins Kollegin nach ihrem langen Sommerurlaub gut erholt wieder zur Arbeit kam, überschlugen sich die Ereignisse, und der Tag endete in einem totalen Chaos. So was Verrücktes hatte Hein Tüt noch nie erlebt. Deshalb freut er sich, dass die Frau nicht gleich wieder Urlaub eingereicht hat.