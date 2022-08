Mihály Keszti, Vorsitzender von Blau-Weiß Wittorf, an seinem Schreibtisch. Der 31-jährige gebürtige Ungar kam im Rahmen seines Auslandsstudiums mehrmals nach Deutschland. Er studierte in Bielefeld, absolvierte ein Praktikum in Kiel, arbeitete schließlich an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. 2020 übernahm Keszti zunächst den Job auf der Geschäftsstelle von Blau-Weiß Wittorf. Der Aufsichtsrat bestellte Keszti am 1. Juni dieses Jahres als Nachfolger von Stefan Graf zum Vorsitzenden.

FOTO: Jörg Lühn