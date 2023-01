Ein Notarzt- und zwei Rettungswagen von der Berufsfeuerwehr Neumünster waren die ersten Rettungskräfte am Tatort in Brokstedt nach der Messerattacke. Symbolfoto: Berufsfeuerwehr Neumünster up-down up-down Messerattacke in Brokstedt Retter aus Neumünster waren als erste vor Ort – jetzt brauchen sie selbst Hilfe Von Benjamin Steinhausen | 26.01.2023, 15:34 Uhr

Ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen aus Neumünster trafen am Mittwochnachmittag als erste am Bahnhof in Brokstedt nach einer tödlichen Messerattacke in einem Zug. Der schreckliche Einsatz war auch für die erfahrenen Rettungskräfte erschütternd. Jetzt brauchen sie selbst Hilfe.