Die Walther-Lehmkuhl-Schule trauert um ihre Mitschülerin. Die Fahne hängt auf Halbmast.

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Zug in Brokstedt steht in Neumünster eine Schule unter Schock. Seit Donnerstag haben Schüler, Eltern und Lehrkräfte die traurige Gewissheit, dass die beiden Opfer, die den blutigen Angriff nicht überlebt haben, aus ihren Reihen kommen.