Es war ein schwerer Gang für Karin Prien: Nach ihrem Kondolenzbesuch an der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster trat Bildungsministerin kurz vor die Presse und drückte noch einmal ihre Fassungslosigkeit über die Bluttat aus. Foto: Tom Nyfeler Nach der Messerattacke von Brokstedt Trauer um zwei tote Mitschüler: Bildungsministerin Prien besuchte die Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster und | 27.01.2023, 12:19 Uhr Von Tom Nyfeler Dörte Moritzen

Am Freitagvormittag besuchte Bildungsministerin Karin Prien die Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster. Dort waren die beiden Jugendlichen unterrichtet worden, die am Mittwoch bei der Messerattacke im Zug bei Brokstedt gestorben waren. Die Politikerin kam mit einer Bitte.