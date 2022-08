Bei einem Streit in Rencks Park in Neumünster wurde ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. FOTO: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Polizeieinsatz in Neumünster Streit in Rencks Park: Mann greift zum Messer Von Dörte Moritzen | 16.08.2022, 09:54 Uhr

In der Nacht zu Dienstag eskalierte in der Innenstadt in Neumünster offenbar ein Streit zwischen mehreren Männern. Dabei zog einer ein Messer.