Der eine hatte ein Messer dabei, der andere war mit einem Schwert unterwegs: Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr beobachteten Bundespolizisten, als sie auf dem Bahnhof in Neumünster gerade Streife gingen, wie ein Mann ein Messer in seine Bauchtasche steckte. Weil er sich in einer Personengruppe befand, forderten ihn die Ermittler auf, sich aus dieser zu entfernen. Danach wollten sie seine Personalien aufnehmen. Doch beides wollte der Mann nicht. Deshalb wurde „unmittelbarer Zwang angekündigt“, sagte Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Bundespolizei.

Stattdessen versuchte der Bewaffnete immer wieder, an seine Bauchtasche zu kommen – möglicherweise um das Messer zu benutzen. Deshalb griffen die Polizisten schließlich durch und legten dem 30-Jährigen Handschellen an. Auch dabei leistete der Mann noch Widerstand. Er wurde mit zur Wache genommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Sein Einhandmesser wurde sichergestellt.

Passanten riefen die Polizei

Nur wenig später folgte der nächste Einsatz für die Beamten. Diesmal hatten Passanten einen dunkel gekleideten Mann mit einem Schwert auf dem Bahnhofsvorplatz gesehen und die Polizei alarmiert. Die Ermittler entdeckten den besagten Mann nach kurzer Zeit. Er hatte tatsächlich ein Samuraischwert über der Schulter.

Sofort forderten die Beamten ihn auf, das Schwert herunterzunehmen. Der 24-Jährige kam dem auch nach. Das Schwert wurde anschließend sichergestellt. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde geschrieben.