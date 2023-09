Neue Räume für Pro Familia Immer mehr Schwangere kommen in Neumünster zur Konfliktberatung Von Alexandra Bury | 01.09.2023, 14:15 Uhr In Neumünster hat die Zahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen zugenommen. Pro Familia kann die betroffenen Frauen jetzt zentral in neuen Räumen empfangen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Die Gründe sind vielfältig: In Neumünster hat die Zahl der Frauen, die sich wegen eines Schwangerschaftsabbruchs beraten lassen, zugenommen. Pro Familia empfängt sie jetzt in neuen Räumen in der Innenstadt.