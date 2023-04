Dr. Thea Freese hat seit Februar die Leitung der Volkshochschule in Bordesholm. Foto: Susanne Otto up-down up-down VHS in Bordesholm So will die Volkshochschule das Glück der Bordesholmer steigern Von Susanne Otto | 13.04.2023, 13:22 Uhr

Dr. Thea Freese ist die neue Leiterin der Volkshochschule in Bordesholm. So will sie das Bruttolokalglück erhöhen. Außerdem gibt es Rabatt auf Kurse.