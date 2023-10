Neumünster Flüchtlinge in die Hindenburg-Kaserne: CDU-Forderungen an Ministerin Aminata Touré Von Hannes Harding | 19.10.2023, 14:14 Uhr Die ehemalige Hindenburg-Kaserne ist als weitere Unterkunft für Flüchtlinge in Neumünster im Gespräch. Foto: Hannes Harding up-down up-down

Für eine Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne in Neumünster stellt die CDU Bedingungen an Integrationsministerin Aminata Touré.