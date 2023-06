Die Ausstellung besteht aus 20 informativen Tafeln. Foto: Hannes Harding up-down up-down Ausstellung in der Vicelinkirche in Neumünster 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Von Hannes Harding | 02.06.2023, 17:00 Uhr

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hat die Nordkirche eine Wanderausstellung konzipiert. Auf 20 Tafeln wird die Geschichte der Juden in Deutschland dokumentiert. Zu sehen ist die Ausstellung in der Vicelinkirche.