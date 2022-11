Jutta Wübbe begeistert in ihrer Rolle als die schrullige Marlene Jaschke. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Theater in der Stadthalle Neumünster Marlene Jaschke - auch nach 30 Jahren noch urkomisch Von Alexandra von Fragstein | 17.11.2022, 16:45 Uhr

Marlene Jaschke alias Jutta Wübbe holte nach zwei Jahren Pandemie ihren Auftritt in Neumünster nach. Am Mittwoch sorgte sie für ein beinahe ausverkauftes Theater in der Stadthalle.