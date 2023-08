Haus der Kirche und Klosterkirche Maria Clasen stellt in Bordesholm aus: „Vom Glück, sehen zu können“ Von Rolf Ziehm | 24.08.2023, 12:04 Uhr Auch die Klosterkirche in Bordesholm hat Maria Clasen als Motiv festgehalten. Foto: Maria Clasen up-down up-down

Die Gründerin der Malgruppe in der Andreas-Gemeinde in Neumünster-Tungendorf eröffnet am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr ihre Ausstellung mit Bildern in Öl, Aquarell und Pastell.