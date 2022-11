Marcus Book wird neuer Pastor an der Christuskirche in Einfeld. Foto: Jürgen Schindler up-down up-down Marcus Book wird Anfang Dezember eingeführt Gauner, Soldat und neuer Pastor in Neumünster-Einfeld Von Jürgen Schindler | 11.11.2022, 10:00 Uhr

Der neue Pastor an der Christuskirche in Einfeld hat schon viel erlebt. Anfang Dezember wird Marcus Book (39) in sein Amt eingeführt.